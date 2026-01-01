26-годишна жена е задържана в Плевен, след като опитала да изнесе от хипермаркет стоки на стойност 394 евро, без да ги заплати. При полицейската проверка у нея е открито и пликче с бяло прахообразно вещество.

Случаят е от 16 октомври. По информация на ОДМВР – Плевен жената напълнила количка с различни продукти и се насочила към касите на самообслужване. Там маркирала само един артикул, платила го и се опитала да напусне магазина с останалите стоки.

Служители на търговския обект забелязали действията ѝ и я задържали до пристигането на полицията. При последвалия обиск било намерено пликче с размери 4 на 5 сантиметра, съдържащо бяло прахообразно вещество.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а предстои лабораторен анализ да установи вида и състава на иззетото вещество. Разследването се провежда под надзора на Районната прокуратура в Плевен.