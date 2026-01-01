Министерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 16 ноември, от 8 часа.

Правителството ще разгледа проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

На 6 ноември в УНСС премиерът представи параметрите на план-сметката на държавата за 2027г. По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, както и цели, приоритети и политики, а нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно.

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев правителството предлага бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.