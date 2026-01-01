Премиерът Румен Радев категорично не приема признанията и иска доказателства от Владимир Путин, че ни атакува с дронове, възмути се за пореден ден в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод поредицата от атаки срещу товарни кораби в Черно море край България и по думите му липсата на адекватна и категорична позиция от страна на управляващите за това кой е отговорен за случващото се.

"Вчера тези - кръглоземните, показаха, че даже лястовичка, ако хвръкне, я хващат, а пък не могат да хванат дронове. Гледахме ги и се забавлявахме", посочи Борисов.

Вчера демонстрация на способности за откриване, противодействие и неутрализиране на безпилотни летателни системи - антидрон системи, организирана от служба „Военна полиция” и американската технологична компания „Аксон” се състоя на полигон „Сливница". Показаните способности са на разположение на служба „Военна полиция", като до момента са получени две от общо четири нови системи. На демонстрацията присъстваха президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев.

"Кръглоземецът, когато отиде някъде да се фука с някаква система, се изложи. Този кръглоземец - много умен, много знаещ, който започна заседанието на Министерски съвет миналата сряда или когато там беше, че няма повече да се оправдава, а ще се хванат да работят, оттогава всеки ден се оправдава. Борисов купил най-хубавите хеликоптери Cougar, най-хубавите хеликоптери Panther, най-хубавите самолети Spartan, най-хубавите F-16, ама не им купил огледалото за обратно виждане... Еми, купете и вие нещо, бе, да направите и вие за тази държава", коментира Бойко Борисов пред медиите в парламента, преди да влезе в редовното заседание.

Вчера от ГЕРБ разкритикуваха премиера Румен Радев заради изказването му, че България няма технически възможности да унищожава дроновете, атакуващи кораби в Черно море. Повод за реакцията им станаха и думите на Радев, че някои политици разсъждават като "плоскоземци".

"Хубаво е, че правителството има поне категорична позиция по това каква е формата на Земята. Сега очакваме от господин Радев да има категорична позиция и по това какви са дроновете, чия собственост са, които удрят непрекъснато кораби в Черно море", посочиха те.

По повод днешния избор на ВСС, Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ ще участва във всички гласувания, но ще подкрепи само професионалистите.

„Ще има мнозинство, разбира се, и то огромно мнозинство за избора на членове от Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Всичко е договорено. Ние ще участваме във всички гласувания и ще подкрепим всички професионалисти. Има 12, 13, 14 човека, които заслужават да ги подкрепим“, каза още Борисов като обясни, че Рая Назарян е запознала ПГ с имената, за които ще гласуват със „за“. По думите му обаче няма да има единно гласуване по всички кандидатури.

„За някой ще има шарено гласуване от страна на групата“, посочи той и даде пример с депутата Тома Биков, който категорично отказал да подкрепи Емил Дечев заради позицията му по темата за домашното насилие.

„С радост ще гласуваме този Висш съдебен съвет да си отиде. Как по-ясно да ви го кажа“, обърна се Борисов към журналистите в парламента.

Лидерът на ГЕРБ обаче прогнозира, че новият състав ще бъде избран с подкрепата на нова политическа „сглобка“. „Само че ще бъде заменен с нова сглобка и вече думата сглобка от Радев няма да се използва, защото тя ще е между ПБ, ПП, ДБ и всички останали“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той обвини парламентарната група на „Прогресивна България“, че ще гласува по предварителни договорки между отделни депутати. „Последните 5 реда на ПБ ги гледайте как гласуват“, препоръча Борисов.