Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи нови критики към властта. По думите му управляващите не искат да съобщят каква декларация са подписали в Дъблин.

"Мисля, че вчера Асен доста визуализира бюджета с празната кошница с грижа. Мисля, че ЕК, въпреки благодарностите от Урсула фон дер Лайен, прогнозата е 5%, инфлация висока, ниски доходи, големи дългове. Целият бюджет е :взимаме дългове, за да се правим на щедри", обясни Борисов.

Борисов подчерта, че носи отговорност за периода, в който е бил министър-председател. Той заяви, че бюджетите по негово време са били с излишък.

Атаките срещу кораби в Черно море

Той определи ситуацията като недопустима и обвини управляващите, че не посочват отговорните за атаките. "Радостната новина от потопените кораби е, че със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме. Ние сме се превърнали като в пиратска държава. Ще сме най-голямата атракция за тези, които обичат подводните снимки и могат да търсят находища", каза той.

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На въпрос какво би направил, ако управлява, Борисов отговори, че е "щял да унищожава дронове", би използвал авиацията и системите за противодействие на дронове.

За срещата между Путин и Си Дзинпин

Борисов бе запитан и за срещата на високо равнище между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Това, което се случва в САЩ с полетите, с банковата им система, с разузнавателната им агенция, дано не съм прав, но мисля, че тази среща се подготвя предварително", обясни той. По думите му войната в Украйна е толкова ожесточена, че не вижда как би била спряна с такива методи.

Свикване на КСНС

Борисов каза, че според него трябва да се свика Консултативен съвет за национална сигурност. "Парламентът крие управляващите. "Вчера гледах Гълъб Донев, съжалих го. То е видно, че не е на мястото си. Изглежда доста тъжно и странно", каза той за финансовия министър. "По никакъв начин не нося никаква отговорност за това финансово министерство. Никаква договорка с никой. Нито имало, нито има, нито ще има“, подчерта Борисов.

"Пожелавам им успех в новото правене на държавни резиденции по най-красивите места в България", каза Борисов.