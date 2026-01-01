Аз продължавам да съм изумен от отговорите на правителството. Ние не сме пиратска държава. И децата знаят, че дронове са руски. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който коментира изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че няма никакво значение чии са дроновете, които атакуват кораби, ако те са заплаха за националната сигурност.

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"Щом не знаем какви са, значи са пирати. Потапят кораби с газ, с червен пипер.. и те още не знаят какви са", заяви той.

„Удрят корабите, които се движат по Черно море, блокират морските пътища, блокират товарите. Драстично се увеличиха застраховките“, заяви той.

Лидерът на ГЕРБ настоя, че българските въоръжени сили трябва да имат капацитет да реагират на подобни заплахи.

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„Нали имаме славна българска армия? Ами само генерали, адмирали, офицери? Първи сме в Европа по брой на висшите чинове. Колко адмирали имаме?“, попита Борисов.

Намалиха парите за църквите, отбеляза той. Министър Шишков нарече техническа грешка 1 млрд. евро сложени повече в неговото министерство, посочи още Борисов.

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет

Според него кандидатите са политически обвързани, а зад преговорите стои стремежът на отделните политически сили да си осигурят влияние при бъдещия избор на главен прокурор.

„Пазарлъкът за ВСС е, за да може едните да надделеят после при избора на нов главен прокурор“, смята той.

Според Борисов между „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Прогресивна България“ текат договорки за попълването на състава на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Борисов направи коментарите си пред журналисти в парламента, като отрече ГЕРБ да участва в подобни разговори. „С нас никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли“, заяви той.

По думите му кандидатурите, които се обсъждат, не отговарят на представата за политически независими членове на съдебния съвет.

„Аз мисля, че след въпроса на ваш колега вчера се позапознах с кандидатите. И те са само партийни. Ние не само сме ги изслушвали, ние сме ги гледали като министри. Те са политически лица“, коментира Борисов.

Той отправи критика към политическите формации, които според него преди са се противопоставяли на партийните назначения, а сега участват в преговори за разпределянето на местата.

„И докато до вчера говореха за политически назначения, сега се ходят и се договарят“, каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали би подкрепил някоя от предложените кандидатури Борисов отговори: „Вижте, ако говориме за независими кандидати, аз просто не виждам такива.“

Журналист му припомни, че сред обсъжданите лица има и бивш министър от негово правителство. Борисов реагира с думите: „Точно това ви говоря, като е бил мой министър, той е независим ли?“

На въпрос дали има предположение кой може да бъде новият главен прокурор, Борисов отговори отрицателно. „Не знам. Нямам нищо общо с те процеси след 2020 г.“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той отрече да е назначавал главни прокурори в миналото, но призна, че при предишните процедури парламентарните мнозинства са имали роля при определянето на състава на съдебния съвет.

„Не, не назначавахме, но тогава мнозиствата съсъбираха, знаеше се, избираха се, давахме на всички парти“, коментира той.

Борисов допълни, че в действащия състав на ВСС има представители, избрани с подкрепата на различни политически сили, участвали в парламента по времето на формирането му.

На въпрос как оценява работата на настоящия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, лидерът на ГЕРБ беше лаконичен: „Доста зле.“

„Барселонагейт“

„Нищо не съм направил. Сто пъти го казвам“, заяви той.

На въпрос дали би се отказал от депутатския си имунитет, ако бъде поискан от прокуратурата, Борисов не даде точен отговор.

"Нека да дойде нов главен прокурор да го поиска. Но преди това да поиска на Радев за „Боташ“", отговори той.

Разговорът завърши с ироничен коментар на Борисов по адрес на журналистите и политическите им пристрастия.

Премиерът Радев е прав за т. нар. „обладани медии“. Борисов предложи представителите на медиите да носят различни цветя като отличителни знаци според предполагаемата им политическа обвързаност.

„Знаете ли какво ми се иска така в един момент, ако може да стане? Примерно, те, които са по-във червено обладани, примерно, най-обладаните са с божурчи. Едно божурче се слага. Те по-малко обладаните с розичка“, заяви Борисов.

Той продължи с предложения за други цветя, включително синьо зюмбюлче и момина сълза.

„И е така, като застанеме и ходим пред вас, и като задават въпросите, стане ясно, кой къв е“, завърши лидерът на ГЕРБ.

С този коментар Борисов отново насочи критиките си към начина, по който журналистите поставят въпроси за съдебната власт и политическите договорки.