Множество вторични трусове са усетени в района на община Смолян след земетресението в 17:20 часа, съобщи за БТА кметът на село Момчиловци Сийка Суркова.

„Телефонът ми прегря от обаждания на хората. Освен че земята се тресе, се чува и пукот. Жителите са уплашени и ме питат дали някъде нещо не се гърми“, разказа Суркова.

По думите ѝ след най-силния трус са последвали множество по-слаби земетресения. Засега няма сигнали за нанесени материални щети или пострадали хора, допълни кметът.

Кметът на село Кутела Севдалина Маркова също потвърди пред БТА, че вторичните трусове продължават да се усещат в селото.

По-рано стана ясно, че земетресения са регистрирани в района на Смолян днес в 17:20 ч. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

НИГГГ-БАН

Първият трус е бил с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер и е станал в 17:10 ч. местно време. Епицентърът му е бил на 10 километра северо-североизточно от Смолян и на 56 километра юго-югоизточно от Пловдив. Дълбочината е била 2 километра.

Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано в района край Смолян в 17:20. Епицентърът на земетресението се намира на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София.

До момента има данни трусът да е усетен в района на Смолян и околните населени места, уточняват от института.

Земетресението е отразено и в платформата LastQuake на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Там също има потребителски коментари, в които се съобщава, че трусът е бил усетен. В платформата е посочен магнитуд 3,5.

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Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на община Смолян. Епицентърът е между селата Виево и Кутела. Трусът бе усетен и в Смолян.

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи за БТА, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият – значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети, посочи Палчев. Той допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

Кметът на съседното село Кутела Севдалина Маркова съобщи пред БТА, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите.

„Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени“, каза Маркова. По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.