Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) отрече нейни служители да са оказвали натиск върху Ива Михайлова. Позицията е по повод запис, разпространен на 14 ноември в предаване в YouTube, и последвалите коментари.

„Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод“, се казва в позицията.

От агенцията определят като недопустимо ДАНС да бъде въвличана в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и тълкуване на записи „с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията“.

Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било

Според тях това вреди на обективното решаване на случай, който засяга здравето и съдбата на български гражданин.

„ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения“, заявяват от агенцията.

Оттам подчертават, че работят при стриктно спазване на правомощията си по закон, в защита на националната сигурност, конституционния ред и сигурността на българските граждани.