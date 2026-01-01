Ива Михайлова отговори в профила си във Фейсбук на спекулациите около нея. Тя заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било.

„Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа Михайлова.

Тя благодари на всички, които ѝ пишат и се притесняват за нея. Уточни, че не желае да бъде част от политически спорове и няма да коментира повече темата.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, написа тя.

Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. В Северна Македония срещу нея се води съдебно дело за участие в пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са ѝ отнели паспортите и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана да напускат Северна Македония.

Припомняме, че журналистът Станислав Цанов публикува видеоклип със записи на разговори с Михайлова. В него има записи на разговори с Михайлова, в които тя разказва за предполагаеми заплахи и натиск от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отказа да коментира темата пред журналисти по-рано днес.

„Такива коментари по такива теми не мога да направя. Злите езици говорят. Дали са прави, дали не са, не знам. Защо да коментирам нещо, което не знам“, каза той.

Депутатът Елисавета Белобрадова, заместник-председател на парламентарната Комисия за българите извън страната, заяви, че е присъствала на всички заседания по делото срещу Михайлова от самото начало.

„Пред очите ми съм виждала колко смело е това момиче и какво преживя от институциите на Република Северна Македония. Колко беше изнудвана, заплашвана, но не го очаквах от нашата държава“, каза Белобрадова.

По думите ѝ обикновено българската държава е пасивна. Затова е било „изключително добра новина“, че е осигурила защита и рехабилитация на Михайлова, когато тя се е прибрала. „За първи път българската държава финансово и всякак подпомага свой гражданин в такава битка. Защото съдбата на Ива не е единствена в Република Северна Македония“, каза Белобрадова.

„В един момент разбираме, че тази помощ очевидно не е била безплатна. Тя идва с ангажименти и заплахи да обслужваш управляващите“, заяви депутатът.

Депутатът Ивайло Мирчев написа във Фейсбук, че видеото съдържа „шокиращи разкрития за влияние на ДАНС“ върху Михайлова. Според него на записите се чува, че е била заплашвана, че ще ѝ спрат рехабилитацията.

„Дълбоката държава, влиянието на службите, подслушване, следене – пълен набор от познати похвати“, написа Мирчев.