Основни хранителни стоки и повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,33 на сто до 2,423 пункта спрямо 2,415 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

Цената на кравето сирене се повишава с 2,21 на сто до 6 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ е надолу с 0,09 на сто до 9,14 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 5,82 на сто до 0,80 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,50 на сто до 1,21 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,44 евро за брой, което е увеличение в цената с 1,98 на сто. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,44 на сто до 3,53 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 4,04 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Ново поскъпване: Ръст в цените на основни храни и зеленчуци

Оризът е нагоре с 0,49 на сто надолу до 1,65 евро за килограм. С 0,49 на сто поскъпва и лещата до 2,05 евро за килограм. Зрелият фасул се предлага с 1,47 на сто повече до 2,07 евро за килограм. Захарта поскъпва с 2,54 на сто до 0,97 евро за килограм. Брашното тип 500 поскъпва със 7,14 на сто до 0,72 евро за килограм. С 0,35 на сто нагоре е цената на олиото, което се търгува по 1,73 евро за литър.

При зеленчуците и през тази седмица най-много поскъпват доматите - с 12,21 на сто до 2,26 евро за килограм. Тиквичките са със 7,08 на сто нагоре и се търгуват по 1,18 евро за килограм. Червените чушки се предлагат с 5,18 на сто повече - по 1,38 евро за килограм, а зелените чушки са с 8,16 на сто по-скъпи до 1,14 евро за килограм. Зрелият кромид лук се търгува с 2,11 на сто повече - по 0,58 евро за килограм.

Повечето плодове и зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица

Цената на краставиците остава без промяна на 1,63 евро за килограм. С 2,56 на сто поскъпват картофите - до 0,64 евро за килограм. Най-голям спад има в цената на зелето - с 10,26 на сто и то се предлага по 0,56 евро за килограм. Морковите са с 1,59 на сто надолу до 0,62 евро за килограм. Зелената салата се предлага с 2,99 на сто по-малко - по 0,65 евро за килограм.

При плодовете гроздето е с 2,74 на сто нагоре до 1,35 евро на килограм. Бананите поскъпват с 5,15 на сто до 1,51 евро за килограм. Ябълките са с 4,10 на сто по-евтини и се предлагат по 1,03 евро за килограм. Поевтиняват лимоните - с 9,57 на сто до 1,36 евро за килограм.