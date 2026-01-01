Хутите обявиха тази вечер, че са изстреляли две балистични ракети към летището и финансовия център на Рияд, предаде Ройтерс.

Малко по-късно проиранската йеменска групировка каза, че е взела на прицел с два дрона в саудитската столица петролопровода, който минава от източния до западния край на съседната държава, която е най-големият износител на петрол в света.

За момента няма реакция от страна на Рияд.

Хусите редовно подлагат на обстрел Саудитска Арабия, водената от която коалиция подкрепя в конфликта в съседен Йемен международно признатото правителство.