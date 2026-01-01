Действащият шампион в “Игри на волята” Мирослав Великов и стратегът д-р Пекин отпаднаха от отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите тази вечер. Те записаха загуба в полуфиналния сблъсък срещу двойките на други двама шампиони - Мартин Кънев и Николета Кръстева, както и Светлин Митев и Ваня Запрянова. Днешният резултат отрежда на Мирослав и д-р Пекин трето място в звездния турнир.

Претендентите за победата бяха изправени пред многокомпонентно трасе, изпълнено със заплетени препятствия и предизвикателства. Съревнованието протече с множество обрати и смени на водачеството. Най-бързо до финалния лабиринт се добраха Светлин и Ваня, които завършиха първи. Броени секунди след тях Мартин и Николета също се класираха за големия финал.

Участие в зрелището взеха и воините на Ураганите. Те трябваше да предположат коя от трите двойки няма да успее да победи, като Сините посочиха именно Мирослав и д-р Пекин. Правилният избор ще донесе възможност на един от тях да се сдобие с най-могъщото тайно оръжие в надпреварата – “Черният анулет”. Той обаче ще бъде добре скрит в Резиденцията и само онзи, който го открие, ще може да го използва.

Бронзовите медалисти в LactoFlor - Битка на звездите са следващите вълнуващи гости в подкаста “След Игрите”. Пред водещата Симона Ръждавичка те разказват за партньорството си на Арената, приятелството извън нея и какво е чувството отново да се съревновават в Дивия север. Епизодът вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Приключенията в “Игри на волята” продължават в понеделник, 15 ноември, от 20:00 ч. по NOVA, когато Зелените и Ураганите ще се впуснат в следващата вълнуваща битка за територия.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.