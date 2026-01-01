Млад автомобилен ентусиаст програмира верижна катастрофа в условията на гъста мъгла – максимално доближаваща се до трагедията на автомагистрала "Тракия". С колко точно трябва да намалим, за да предотвратим подобен кошмар провери Юлиян Стоянов.

Денис Стойнев е основател на първия център за автомобилни симулации в Източна Европа. Преди дни решава да програмира подобна верижна катастрофа във виртуална среда като тази на магистрала "Тракия" за обучителни цели.

"Сутринта, като станах и видях какво се случва, наистина бях потресен от катастрофа от такъв мащаб. Просто не трябва да се случват такива неща в днешно време и съболезнования на близките на всички загинали и техните приятели. Не мога да си представя какво преживяват в момента и реално всичко това можеше да не се случи, ако имахме повече умения и по-добра култура на пътя", казва той пред NOVA .

Екипът на "Събуди се" прави експеримент. Очилата за виртуална реалност веднага го поставят в епицентъра на опасностите. Започваме с най-рисковия сценарии - да видим какво ще стане ако в гъстата мъгла шофираме със 100 км/ч.

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"Мъглата е с 20-30 метра видимост. Не можах да реагирам достатъчно бързо. Имаш по-малко от секунда и се блъснах в колите", показва Денис Стойнев. "Доста потресаващо беше да видиш тези блъснати коли и да се чувстваш безпомощен, в последната секунда да го видиш. Нямах никакво време за реакция", добавя той.

Но дори да забележим опасността, автомобилът не спира веднага. Проверяваме колко разстояние и време са необходими, за да спрем напълно при тази скорост. Около 5 секунди, като това са поне 40 метра.

Следващият опит е с драстично по-ниска скорост. Намаляваме от 100 на 50 километра в час. Дали тази разлика ще даде възможност да се реагира навреме?

"Приближаваме се, да видим дали е достатъчно за реакция. Както виждаме сме много по-далече от колите, обяснява Стойнев. "Не се знае отзад кой идва и с колко кара. Трябва при такива верижни катастрофи да се изнесем от платното. Не трябва да седим на платното, защото застрашаваме и себе си и другите участници", допълва той.

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Важно уточнение е, че в симулацията автомобилът е оборудван с много добри гуми и спирачки. "В реалните условия знаем, че повечето от колите са неизправни, което доста увеличава спирачния път", казва още Стойнев.

"Да обобщим, че с гъста мъгла със 100 км нямаме видимост и веднага се забиваме, а като намалим скоростта на 50, имаме повече време за реакция и спираме много по-бързо", допълни той.

Експериментът е виртуален, но ситуацията на пътя е напълно реална. И макар да не можем да контролираме времето или поведението на останалите шофьори, можем да контролираме скоростта си.

"Бъдете по-внимателни, наблегнете на уменията си и когато има лоши условия, не е срамно да намалиш скоростта 2 или 3 пъти под ограничението, защото, както видяхте, това спасява животи", съветва Денис Стойнев.