Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard and Poor’s Global Ratings) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. Това съобщиха от Министерството на финансите и допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

ГЕРБ: Правителството да разчете правилно прогнозата на S&P и да не ни въвлича в повече кризи

Последваха критики на парламентарни опозиционни сили към управлението на финансите, от „Прогресивна България" им отговориха.

ГЕРБ

От партията призоваха правителството да разчете правилно прогнозата на международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи.

Надявам се правителството на Румен Радев да не прояви традиционната си арогантност, да се запознае с оценката на „Стандард енд Пуърс“ и да не въвлече страната ни в кризи и проблеми, заяви на брифинг в партийната централа Теменужка Петкова, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър.

Управлението не успява да адресира нито един от проблемите на обществото ни и ни губи времето, коментира Владислав Горанов, също депутат в 52-рото Народно събрание и бивш министър на финансите. По думите му причините, са големият дефицит в бюджета, който не се редуцира с нужните темпове, нарастването на потреблението и намаляването на инвестициите, което пък разтваря дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Този дефицит означава едно – взимаме заеми, потребяваме и финансираме останалия свят чрез превишение на вноса над износа, обясни Горанов. Това нямаше да е толкова драматично, ако нямахме абсолютно мнозинство на управление, което твърдеше, че знае къде отива, коментира още депутатът.

„Демократична България"

„Демократична България" разпространиха позиция, в която настояват за пренаписване на бюджета за 2027 г. с дефицит под 3% от БВП, за да се намали рискът от загуба на растеж и изпадане в рецесия. Правителството внесе два от най-лошите проекти за бюджет - за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", се казва в позицията. Според тях с еднократни приходи не се финансират постоянни разходи. Фискалната политика на Радев вече тежи върху кредитоспособността на страната и увеличава риска от рецесия и дългова спирала през 2028 г., заявяват от политическата сила. Оттам напомнят, че управлението на Румен Радев разполага със самостоятелно парламентарно мнозинство и никой не му пречи да проведе необходимите реформи.

„Продължаваме промяната"

Важно е какво ще се случи с икономиката на страната, само преди няколко дни казахме, че с бюджета, който ни е предложен, България ще изпадне в рецесия. Това, което казва „Стандард енд Пуърс“ е същото – вместо положителна перспектива за развитие, дават стабилна перспектива – т.е ние преставаме да се развиваме напред, следващата стъпка може да бъде перспектива надолу. Така председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната" и бивш министър-председател Никола Денков коментира в предаването „Говори сега" по БНТ новината.Това е важно, защото, когато инвеститорите се оглеждат дали да влязат в дадена държава, гледат какви са тези оценки, обясни Денков. Когато виждат перспектива нагоре казват – „тази държава се развива, ще има клиенти, ако вкараме производство там, ще има кой да купува“, обясни той. В момента, в който перспективата е стабилна или стане негативна, инвеститорите бягат, това е най-големият проблем, смята председателят на ПГ на „Продължаваме промяната".

„Възраждане"

Във Фейсбук лидерът на партията Костадин Костадинов написа - "рейтинговата агенция „Стандард енд Пуърс" днес понижи кредитния рейтинг на България. Нищо изненадващо - просто още едно от хилядите предимства на членството в еврозоната, които ни сполетяха, след като бяхме вкарани насила и незаконно в нея".

Обещанията, че кредитният рейтинг на България ще се подобри и лихвите по кредитите ще бъдат по-ниски, сега се сгромолясаха. Въпросът е „оти ручахме жабетата“. Така Димо Дренчев коментира новината пред журналисти. Според депутата правителството трябва да се придържа към по-консервативен бюджет, да харчи по-малко, да събира по-малко данъци. Да може да си покрива социалните програми, трябва да харчи парите ни малко по-разумно.

„Прогресивна България"

Макроикономически баланси са нарушени т.е. има вече дисбаланси, коментира в предаването „Говори сега" по БНТ депутатът от „Прогресивна България" Иван Янев. Той добави, че много ясно трите одита на Сметната палата са показали как са били управлявани пет години публични финанси. Това, което сега се опитваме да направим, е просто да подредим тези финанси, да ги консолидираме и в крайна сметка да достигнем тази стабилност и този дефицит, който е под 3%, обясни той.

Работата на опозиция е да критикуват, да казват, че нямат никаква вина, дори да са управлявали заедно години наред със „сглобки, без „сглобки", със съглашателства, смята Янев.