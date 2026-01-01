13 станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия”. 42-годишен мъж от Елхово е починал в болница „Дева Мария” в Бургас, пише NOVA.

Разследването на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ може да приключи без обвиняем, но може да има и повече от един. Това заяви следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров, който води делото.

Следователят за катастрофата на „Тракия“: Обвиняемите може да са няколко, а може и да няма нито един

Той уточни, че не може да каже какво е установено досега, защото това е следствена тайна. Разказа обаче какви действия са извършени след първите дни на катастрофата.