Стотици хора участваха днес в демонстрация в Барселона, за да поискат освобождаването на четирима души, които бяха задържани в сряда вечерта след безредици в периферията на протестно шествие заради жилищната криза, предаде ДПА.

Проявата, организирана от Организацията на наемателите (COSHAC), премина без сериозни инциденти, съобщиха днес пред ДПА каталунските полицейски сили (Mossos d'Esquadra). Докато COSHAC съобщи в Екс за хиляди участници, градската полиция оцени броя им на около 700.

Съдът нареди предварително задържане без възможност за освобождаване под гаранция за арестуваните. Те са обвинени в умишлено повреждане на имущество, нападения над полицейски служители и нарушаване на обществения ред.

Говорителката на COSHAC Марта Есприу определи задържанията като "политически мотивирани и явно репресивни". Вестник "Периодико" написа днес, а други медии го цитираха, че задържането е "наказателен акт", целящ да отслаби социалните движения. COSHAC заяви, че ще обжалва заповедите за задържане.

В четвъртък каталунският премиер Салвадор Иля описа участниците в размириците като членове на "анархистки и радикални антисистемни групи". Той заяви, че те са се внедрили в демонстрациите, за да предизвикат хаос.

Каталунският министър на вътрешните работи Нурия Парлон ги нарече "шепа престъпници", които "се занимавали единствено с вандализъм".

Началникът на каталунските полицейски сили Силвия Ката заяви, че участниците в размириците принадлежат към радикални, антидържавни движения, чиято единствена цел е "да посеят хаос и страх".

Според говорителя на полицията, с когото се свърза ДПА, към момента няма нови данни относно мотивите и политическата ориентация на участниците в безредиците.

Репортер на телевизионния канал Ер Те Ве Е и профсъюзен деятел в сряда вечерта споменаха за ултраси или крайнодесни екстремисти, които планирали да провалят демонстрацията срещу жилищната криза в Барселона.

Същата вечер участниците и новинарските сайтове също обвиниха "ултраси" и "неонацистки ултраси" за безредиците. Твърдеше се, че те са нападнали и мирно демонстриращи хора.

Към този момент няма изявление от властите относно политическата ориентация на участниците в безредиците.

Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо и дясната популистка партия "Вокс" остро разкритикуваха общата стачка, обявена от синдикатите и групите на наемателите срещу жилищната криза, както и заключителните митинги. Фейхо обвини премиера от левицата Педро Санчес, че иска да експлоатира за политически цели жилищната криза.

Протестите се състояха малко повече от две седмици преди предсрочните парламентарни избори, в които Санчес се бори за още един мандат. След като неговата инициатива за засилване на защитата на наемателите се провали в парламента поради съпротивата на дясната опозиция, Санчес обяви предсрочни избори, които ще бъдат произведени на 29 ноември.