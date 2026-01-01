Самолети за ранно предупреждение и контрол AWACS на НАТО прелетяха над България, съобщиха от Силите за въздушно ранно предупреждение и контрол на Алианса във Фейсбук.

Самолетите са наблюдавали дейността във въздуха и над морето и са подпомагали други самолети при изпълнението на мисиите им.

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„Чрез сътрудничество съюзниците могат да забелязват потенциални заплахи рано и да реагират бързо, за да запазят небето на НАТО в безопасност“, се казва в публикацията.