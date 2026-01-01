Nvidia върна Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор в понеделник. Решението идва по-малко от две седмици след неочакваната му оставка заради сексуален скандал с предполагаема китайска шпионка. Новината за завръщането му доведе до ръст от близо 27% в акциите на компанията по време на предварителната търговия, информира Vesti.bg.

Бордът на директорите единодушно одобри завръщането на Хуанг като президент, главен изпълнителен директор и член на съвета. Преди това директорите получили информация от високопоставени представители на американското правителство. Тя ги убедила, че назначаването му отново не крие риск за националната сигурност, се посочва в официално съобщение на сайта на Nvidia.

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„Бордът вярва, че Дженсън е правилният човек да ръководи Nvidia и че възстановяването му е в най-добър интерес на нашите акционери, служители, партньори и клиенти“, заяви председателят на борда Харви Джоунс в изявление.

„За мен е чест да се завърна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, каза Хуанг, като добави:

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„Поемам тази отговорност с най-голямо смирение и подновена отдаденост. Искам да благодаря на Съвета на директорите на Nvidia за гласуваното доверие и за внимателния подход по време на този процес. Особено съм благодарен на Харви Джоунс за лидерството му в ролята на председател, както и на Колет Крес и останалите членове на ръководния екип за това, че управляваха Nvidia през този период. Също така изказвам дълбоката си благодарност към нашите служители, акционери, лидери в индустрията и партньори по целия свят за тяхната изключителна подкрепа. Преди всичко съм благодарен за любовта и подкрепата на моето семейство. Нямам търпение да се върна към работа“.

От Nvidia заявиха, че независимото им разследване по съобщенията, че Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване, ще продължи въпреки възстановяването му на поста.