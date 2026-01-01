Мъж на 42 години и жена на 38 години са обвинени за престъпен сговор с цел имотна облага и престъпления, свързани с набиране и използване на хора за сексуална експлоатация. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП).

Жертвите са били набирани през интернет по модела „lover boy“. Жертвите са били набелязвани през онлайн платформи и с тях е била създавана целенасочена емоционална връзка по модела „lover boy“. След като спечелвал доверието на жертвите си, извършителят на престъплението ги принуждавал да „работят“ както в София, така и в други населени места в страната, разкриха от ГДБОП.

Според събраната в хода на разследването информация, част от момичетата са били държани затворени в апартаменти, а двамата са упражнявали контрол върху тях и са събирали получените средства.

Според обвинението двамата са действали в периода от септември 2023 г. до 18 ноември 2026 г., като са се сговорили да извършват престъпления на територията на страната, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода за повече от три години.

На 18 ноември прокуратурата е привлякла мъжа и жената като обвиняеми както за престъпния сговор, така и за конкретни деяния, свързани с набиране и използване на лица за развратни действия.

Досъдебното производство е образувано на 24 юли 2025 г. и се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са извършени претърсвания. Иззети са мобилни телефони, SIM карти и множество документи, за които се предполага, че имат отношение към разследваната престъпна дейност.

Първоначално двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановления на наблюдаващия прокурор.

На 20 ноември Софийският градски съд е постановил постоянен арест за 42-годишния мъж.

Магистратите са приели доводите на прокуратурата, че събраните доказателства обосновават предположение за съпричастността му към престъпленията, за които е обвинен. Според съда съществува и реална опасност той да извърши друго престъпление, ако бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение.

За 38-годишната жена съдът е определил парична гаранция в размер на 10 000 евро.

При вземането на решението е отчетено обстоятелството, че обвиняемата е майка на малолетно дете със специални потребности.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.