Двама души са привлечени към наказателна отговорност и са задържани до 72 часа, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, казвали че имат хора навскъде, едва ли не, че са недосегаеми. Това каза заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. Не са недосегаеми, подчерта тя.

Един от тях има обвинение и за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация. Лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.

Престъпленията са тежки, отбеляза Петрова.

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По отношение на други лица, които са съпричастни към групата, в СГП има и други дела, по едно от тях се провежда разследване от ГДБОП, а тези двама души, които са привлечени към наказателна отговорност, се разследват от СДВР, каза още тя.

Под наш надзор и ръководство е друго дело за организирана престъпна група, по което има шестима привлечени към наказателна отговорност. На тях са назначени данъчни ревизии с оглед установяване на имотното им състояниепредвид високите доходи, които те демонстрират публично, съобщи още заместник градският прокурор.

Работата по всички дела продължава, разкриват се доста агресивна престъпна дейност, каза още тя.

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По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени шест души за извършването на различни престъпления - трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпления за системно даване на помещения, в които се извършвали развратни действия. Предстои внасяне на искане до Софийския районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо шестимата. Става въпрос основно за лица с криминални регистрации. Това каза говорителят на СРП Николай Николаев.

Директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков каза, че във вчерашния ден е проведена съвместна полицейска операция. За срок от 24 часа са задържани 52 души. От тях 36 са задържани със заповед на ГДБОП, а останалите със заповед на СДВР. Основната линия, по която се работи в момента е трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Работи се със свидетели.

ГДБОП работи по тази група от доста време, каза още той.

Част от момичетата се разпитват, добави Златков.

На адресите освен имена на момичета, са открити суми пари - общо 48 хил. евро, претърсени са около 50 жилищни помещения, някои от тях са отдавани под наем за извършване в тях на сексуални действия. Иззети са и оръжия.

Няма етническо напрежение, няма напрежение към ромската общност, просто това са хора, които със своето поведение дават грешни сигнали към обществото и по тази причина беше проведена тази полицейска операция, посочи още Златков.

Златков не пожела да коментира информация дали задържаните са упражнявали контрол в "Студентски град".

Директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков даде отговор на въпроса, дали ако не беше станала трагедията на "Челопешко шосе" е щяло да се случи това разследване. "Част от групата, които са от обкръжението на "Калашниците", едно от лицата през 2024 година е задържано от служителите на СДВР точно за такъв вид престъпление - склоняване към проституция, задържано е дори за 72 часа. Освен това в Пето Районно управление през 2022 г. също има лице от групата, което е с обвинение и задържано за 72 часа. Назначени са експертизи, за които е необходимо повече време, за да може да се изготви документация за прецизно обвинение, отделно в Пето РУ има преписка, по която се работи.Така че, не случаят от "Челопешко шосе" е причината да се работи по тези случаи".

Причината да се работи толкова и да има толкова задържани, е че след трагедията в "Челопешко шосе" в национален ефир адвокати на пострадали са заявили, че техни клиенти са заплашвани от групата на "Калашниците". След това изявление от СДВР са се самосезирали, установили са контакт с адвокатите и са образували две досъдебни производства и след тях в рамките на няколко дни са проведени спецакциите с десетки задържани, посочи Пелтеков.

Междувременно Петрова обясни защо има десетки задържани, а само на няколко души са повдигнати обвинения. "Това, че някой съдейства на разследването, не означава, че спрямо него е имало данни. Полицията проверява евентуална съпричастност на лица към определена престъпна дейност".

Пелтеков е категоричен, че не са установили задържаните да са имали връзка с политически партии и да са купували гласове.

Попитан дали са задържани лидери от групата на "Калашниците" Пелтеков отговори, че една част от хората се ползват с по-голямо уважение и респект в самата група и се приемат от членовете на групата като лидери. Двама от тях са с обвинения по досъдебни производства.