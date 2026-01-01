Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира разрешението от Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.

"Действително е разрешена екстрадицията при това по облекчена процедура, създали сме необходимите условия, разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи. Създадена е организация, формалностите са възможно най-малки", каза той.

Той бе запитан за сигнала до прокуратурата на Калин Стоянов за заличаване на данни по заповед на Демерджиев по случая „PNR-гейт“. "Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов, нито един от неговите сигнали не е съдържал нищо релевантно", обясни той.

"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски, който има свободно време и няма други ангажименти - нека да му чете сигналите, имам много повече отговорности, отколкото да чета сигналите", обясни вътрешният министър.

По-рано Демерджиев изрази задоволство, че след като 2022 година е направена реконструкцията на ГКПП „Калотина“, пропускливостта му вече е много по-добра.

"Вторият етап, който предстои още повече ще улесни достъпа между Сърбия и България и ще улесни възможността нашите народи да си разменят гостувания", каза още той.

Припомняме, че днес на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

По време на срещата ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен ГКПП „Калотина 2“ (Република България) и „Градина 2“ (Република Сърбия), съобщиха от пресцентъра на МВР.