Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва стария си самолет Air Force One при отпътуването си от срещата на върха на НАТО в Турция, след като Тайните служби на САЩ са поискали смяна на самолета като „предпазна мярка“, съобщават американски медии.

Новият самолет Boeing 747-8, подарен на Тръмп от Катар, беше изпратен предварително във Великобритания, където кацна на авиобазата RAF Mildenhall в Съфолк. След като пристигна със стария Air Force One, американският президент се прехвърли на новия самолет за полета обратно към Вашингтон.

Тръмп обясни в социалната си мрежа Truth Social, че новият самолет е бил изпратен във Великобритания, за да могат американските военнослужещи да го разгледат. Той заяви, че военните „трябва да бъдат първите“, които ще имат възможност да видят самолета.

Решението да не използва новия самолет при отпътуването от Турция обаче предизвика спекулации, че причината е свързана със сигурността, особено на фона на напрежението с Иран.

Според The New York Times, който се позовава на източници от службите за сигурност, новият самолет все още не разполага с всички защитни способности на стария президентски самолет. Изданието уточнява, че смяната не е била извършена заради конкретна разузнавателна заплаха.

По време на полета журналистите на борда са били инструктирани да държат щорите на прозорците в прескабината затворени при излитане, без да им бъде дадено официално обяснение.

Случаят идва на фона на изявления на Тръмп, че е потенциална мишена за Иран. По време на срещата на върха на НАТО в Турция президентът заяви, че е бил заплашван и че „е номер едно в списъка“ на враговете на Техеран.

Напрежението между Вашингтон и Техеран се засили след американските удари срещу Иран и последвалите ирански атаки в региона. Американските власти от години предупреждават за заплахи срещу Тръмп, свързани с убийството на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г.

Новият президентски самолет беше предоставен от Катар след оплакванията на Тръмп от остаряващия флот на Air Force One, използван от американските президенти от 90-те години. Самолетът Boeing 747-8 беше модернизиран и оборудван с необходимите системи преди първия си полет с Тръмп.

Дарението от Катар обаче предизвика критики в САЩ заради въпроси, свързани със сигурността, етиката и възможното влияние на чужда държава върху американския президент.