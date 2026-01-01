Анкара ще бъде домакин днес и утре на 36-ата среща на върха на НАТО, която ще събере в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

Двудневната среща ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ и ще бъде втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004 г.

Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев, който пристигна в Анкара още вчера и се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, с когото обсъдиха развитието на двустранните отношения.

Основните теми в дневния ред на срещата на върха са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украйна, сочи информация на сайта на НАТО.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Турция

В рамките на срещата ще се проведат двустранни разговори между лидерите, както и редица съпътстващи прояви, включително Форум на отбранителната индустрия на НАТО, посветен на увеличаването на производствения капацитет, инвестициите и съвместните отбранителни проекти.

Акцент по време на срещата се очаква да бъде посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, което ще е първата му визита в страната. Според медийни публикации в рамките на посещението Тръмп и Ердоган ще проведат и среща на четири очи, а сред основните теми ще бъдат възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред.

Турските власти определят организацията на форума като една от най-мащабните международни операции, провеждани в страната през последните години. За сигурността ще се грижат общо близо 57 000 служители – над 48 800 полицаи, повече от 7400 жандармеристи и близо 640 специалисти по киберсигурност. Засилени мерки са въведени във въздушното пространство, по основните пътни артерии и около стратегически обекти в Анкара.

Радев на среща с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

Президентският комплекс е оборудван със съвременна комуникационна инфраструктура, включително зали за пленарните заседания, помещения за двустранни срещи и пресконференции.

За българските и чуждестранните журналисти в Президентската национална библиотека е изграден Международен медиен център с 1800 работни места, 40 монтажни помещения, над 100 позиции за преки включвания и 11 зали за пресконференции, най-голямата от които е с капацитет 500 души, посочва Анадолската агенция.