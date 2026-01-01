Предприети са мерки за засилена охрана на въздушното пространство на страната и на летище „Безмер“, както и за гарантиране на сигурността на гражданите – това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и представителите на службите за сигурност.

Фокус на срещата е била средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

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Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна.

В срещата са участвали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

Пресслужба Министерски съвет

Междувременно говорителят на Министерството на външните работи на Иран отправи критики към българските власти заради, по думите му, „опасното решение“ да бъде разрешено разполагането на американски самолет за въздушно зареждане в български военни бази.