Четири случая на домашно насилие и нарушения на заповеди за незабавна защита са регистрирани в област Сливен през последните дни, съобщиха от полицията.

В Котел служители на Районното управление са задържали 43-годишен мъж от Ямбол за домашно насилие. Сигналът е получен на 14 август около 22:04 часа от село Жеравна. По първоначални данни мъжът е причинил телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала. По случая е образувано досъдебно производство, а на пострадалата е предложена правна помощ.

Арестуваха мъж в Сливен, нарушил заповед за защита от домашно насилие

Същия ден, около 10:20 часа, служители на РУ-Твърдица са задържали 39-годишен мъж за домашно насилие. Сигналът е подаден от село Сборище. Мъжът е упражнил насилие спрямо своя близка роднина, с която съжителства на един адрес. По случая е образувано досъдебно производство.

В Сливен на 14 август около 08:00 часа на телефон 112 е получен сигнал за нарушаване на заповед за незабавна защита от домашно насилие. Полицейските служители са установили на посочения в заповедта адрес 37-годишен мъж. Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Друг случай на нарушение на заповед за незабавна защита е регистриран на 16 август около 23:00 часа в Сливен. Сигналът е подаден на телефон 112 за 43-годишен мъж, който е нарушил издадената спрямо него заповед. Той е установен на адреса, посочен в документа, и е задържан за срок до 24 часа. По случая също е образувано досъдебно производство.