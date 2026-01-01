Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова коментира с ирония предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани със съхранението на домашна ракия.

Предлага се да бъде забранено държането на домашна ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, от хора, които не са посочени като получатели в акцизния данъчен документ или не са членове на семейството на получателя. Това е записано в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

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В публикация във Facebook Киселова призова „без паника“, като на шега даде „съвети“ как гражданите да реагират при евентуално затягане на режима.

„Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в годишната си данъчна декларация или в декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино“, пише тя и добавя с ирония, че „след като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино“.

Сред другите ѝ „препоръки“ са домашният алкохол да не се съхранява в пластмасови бутилки, а в буркани или бутилки от пенливо вино, както и да се въведе по-ясен ред за издаване на бележки за платен акциз в т.нар. селски казани.

В края на публикацията Киселова посочва, че все пак ще се изчака окончателната редакция на текстовете, за да стане ясно как ще се прилагат на практика.