Севлиево се готви за едни от най-шарените и вкусни дни в годината. От 8 до 14 октомври градът ще бъде домакин на Празниците на Севлиево, Празника на тиквата и Севлиевския есенен панаир, съобщиха от Общината.

Програмата обещава музика, концерти, кулинарни изкушения, забавления за малки и големи и, разбира се, тикви във всевъзможни форми. Празничните събития започват на 8 октомври с ателие „Тиквени, цветни фантазии“, „Сцена на таланта“ и официалното откриване на есенния панаир. Вечерта ще завърши с концерт на Мария Чакърдъкова.

На 9 октомври посетителите ще могат да се включат в демонстрация с дегустация „С вкус на тиквено вълшебство“, а програмата продължава с концерти на местни състави, гости и изпълнители. На панаирната естрада ще се качи Андреас - гръцки изпълнител, а в същата вечер ще има и „Нощ в музея“ и „Нощ в галерията“.

Истинският тиквен екшън обаче започва на 10 октомври. Тогава Севлиево ще посрещне специалния гост Николаос Цитиридис за голямото „Тиквено парти“ на площад „Свобода“.

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Денят ще предложи и традиционната кулинарна изложба, кулинарно състезание за деца и младежи „Голямото тиквено сладкарско предизвикателство“, конкурс „Тиква най-най“, кулинарни ателиета, спортни демонстрации и открита сцена.

Сред специалните гости на кулинарната програма са шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов и Деница Николова, представители на сладкарската гилдия в България.

А за любителите на големите вкусни предизвикателства е предвидено и похапване на тиквеник-рекордьор. Програмата продължава с традиционно хоро по тиквено време, а вечерта площад „Свобода“ ще посрещне Миро. На панаирната естрада концерт ще изнесе Ария.

На 11 октомври празникът продължава с игри, ателиета, музика, танци, награди и изненади. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на Галена. Празничната програма ще завърши на 14 октомври - Деня на Севлиево. След литургията за Света Петка и тържествената сесия на Общинския съвет вечерта ще има концерт на Орлин Горанов и Мариана Попова.

През всички празнични дни посетителите ще могат да разгледат зона на занаята и фермерски пазар, както и да се потопят в света на тиквените кулинарни кътове, ателиета и атракции.

Севлиево обещава есен, в която тиквите ще са навсякъде - от сцената до трапезата, а празничната програма ще събере музика, традиции, кулинария и забавления за цялото семейство.