Папа Лъв XIV разкритикува френския закон за евтаназията. Той каза, че е "невъзможно причиняването на смърт да се смята за нормално" и че "това, което е законно, невинаги е морално", предаде Франс прес.

"Никой човешки закон не бива да ви кара да губите увереността в собственото си достойнство. В името на това неотменимо достойнство на човешката личност трябва решително да се отхвърли изкушението да се причинява смърт под прикритието на фалшиво състрадание", каза папата на болни хора и хора с увреждания, дошли на поклонение в Лурд.

След години на дебати през юли Франция одобри закон, утвърждаващ правото на "асистирана смърт". Решението, сочено за една от големите реформи при управлението на президента Еманюел Макрон, предизвика силно недоволство сред църковните среди във Франция, които определят мярката като "антропологичен разлом".

Стотици хиляди вярващи се стекоха в Париж за литургията на папа Лъв XIV (ВИДЕО/СНИМКИ)

"Медицината никога не бива да се превръща в слугиня на програмираната смърт", заяви папата при посещението си в Лурд. Той призова за "неуморно" развитие на медицинските изследвания и грижи, както и за "съпътстване на болните с нежност".

"Скъпи болни братя и сестри, искам да ви кажа: вие не сте бреме. Вие сте туптящото сърце на нашето човечество и скъпоценно съкровище за Църквата", подчерта папата. След словото си той дълго поздравява и благославя вярващите, дошли да го посрещнат, особено поклонниците в инвалидни колички.

Няколко часа по-рано, по време на литургия на открито, събрала над 150 000 души, папата разкритикува "съвременните тенденции, целящи да преосмислят стойността на човешкия живот пред лицето на болестта, страданието или старостта".

Още при пристигането си в Елисейския дворец преди два дни понтификът осъди "планирана смърт". Днес той изрази съжаление, че "някои общества са склонни да отвръщат поглед и да си затварят очите пред достойнството на човешкия живот".