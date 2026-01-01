Митническите служители на Митнически пункт "Малко Търново" задържаха 37 000 къса (1850 кутии) контрабандни цигари при две отделни проверки на товарен микробус и на автобус с пътници.

Микробусът с чужда регистрация пристига на МП "Малко Търново" на 24 септември 2026 г. на входящо трасе в страната от Турция. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България текстилни изделия от Турция за Нидерландия.

При последвалата проверка митническите инспектори откриват във фабрични кухини в тавана и таблото в кабината на микробуса укрити 3400 къса (170 кутии) цигари от две различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Голямо количество контрабандни цигари са задържани и при друга проверка на автобус с пътници, който е пътувал по маршрут от Турция за Румъния през България. На МП "Малко Търново" водачът и пасажерите са обявили, че нямат нищо за деклариране. В хода на контролните действия инспекторите откриват 37 000 къса (1850 кутии) цигари с надписи „For duty free“ в три куфара с багаж на един от пътниците - румънски гражданин. На нарушителя също е съставен акт по Закона за митниците.

Само в рамките на два месеца от началото на м. август насам митническите служители на МП Малко Търново са пресекли над 30 опита за контрабандно пренасяне на тютюневи изделия. Задържани са близо 170 000 къса цигари и 6 кг тютюн за пушене, укрити в превозни средства и в багаж на пътници, влизащи от Турция в България и ЕС.

ТД Митница Бургас отново напомня на пътуващите от и към Турция, че разрешеният лимит за пренасяне на цигари от пълнолетен пътник е 40 къса или 2 кутии цигари през външната сухопътна граница на Българи и ЕС. За количества над допустимите лимити нарушителите носят административнонаказателна отговорност по Закона за митниците или наказателна отговорност по Наказателния кодекс, когато контрабандата е в големи размери.