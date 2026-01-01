Броят на потвърдените случаи на заразени с ебола в Демократична република Конго надхвърли 8000 души, показват публикувани днес правителствени данни, цитирани от Ройтерс.

Данните на Обществения здравен институт показват, че 8067 души са заразени с ебола от началото на сегашната епидемия, а 3901 души са починали.

Епидемията, причинена от щама “Бундибуджо”, се превърна в най-голямата и най-смъртоносната в историята на Конго, след като надмина епидемията от 2018-2020 г. Тя е и втората по брой заразени след епидемията в Западна Африка от 2014-2016 г., при която бяха заразени над 28 600 души, а над 11 000 починаха в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне

Заболяването се причинява от вирус, който се предава чрез пряк контакт с телесни течности на заразен човек или животно и може да доведе до тежка хеморагична треска. Смъртността при различните огнища варира между 25% и 90%, в зависимост от вирусния щам и достъпа до медицинска помощ.

Борбата с епидемията е затруднена от въоръжените конфликти и нестабилната обстановка в източните провинции Северно Киву и Итури, където често се регистрират нападения срещу здравни работници и лечебни заведения. Въпреки наличието на ефективни ваксини и подобрените методи за лечение, здравните власти продължават да се сблъскват с предизвикателства при проследяването на контактните лица и ограничаването на разпространението на вируса.