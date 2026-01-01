Най-смъртоносната епидемия от ебола в историята на Демократична република Конго обхвана седма провинция в страната, граничеща с Централноафриканската република и с Конго, съобщи губернаторът на провинция Южно Убанги пред АФП.

Пациент, заразил се с ебола, е починал в Южно Убанги, след като е пропътувал през няколко провинции в страната, някои от които досега са останали незасегнати от епидемията, заяви пред журналисти настоящият губернатор на провинция Южно Убанги Жан-Рене Галеква.

Епидемията, обявена официално през май 2026 г., започна в провинция Итури в североизточната част на Демократична република Конго. Тя е причинена от рядък вид на вируса Ебола – Bundibugyo, за който все още няма одобрена ваксина или специфично лечение.

Само за няколко месеца заразата се разпространи с безпрецедентна скорост и се превърна в най-смъртоносната епидемия от ебола в историята на ДР Конго, надминавайки епидемията от 2018–2020 г. По последни данни са регистрирани над 6000 потвърдени случая и близо 3000 смъртни случая.

Бързото разпространение е свързано с няколко фактора – въоръжения конфликт в източната част на страната, масовото разселване на населението, движението на хора през границите, слабата здравна инфраструктура и недостигът на медицински персонал. Усилията за овладяване на епидемията са допълнително затруднени от недоверие към здравните власти, дезинформация и нападения срещу медицински екипи.

Световната здравна организация обяви епидемията за извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, а властите в Конго започнаха ваксинационна кампания сред хората с най-висок риск. Използваната ваксина обаче е разработена срещу друг вид на вируса и ефективността ѝ срещу Bundibugyo все още се проучва.

Новото разпространение в провинция Южно Убанги е особено тревожно, тъй като регионът граничи както с Централноафриканската република, така и с Република Конго. Разширяването към нови провинции увеличава риска от по-нататъшно разпространение на вируса по основните маршрути за движение на хора и търговия.

Настоящата епидемия вече е втората най-смъртоносна епидемия от ебола в света, след кризата в Западна Африка през 2014–2016 г., при която загинаха над 11 000 души. Ако разпространението продължи с досегашните темпове, експерти предупреждават, че и този глобален рекорд може да бъде застрашен.