Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разраства експоненциално, предупреди Джулиън Харнис, главен координатор на ООН за борба с опасното заболяване, предаде Франс прес.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията обявиха, че епидемията от ебола вече е най-голямата в историята на ДР Конго и е отнела живота на над 2300 души при повече от 5000 регистрирани инфекции.

Разпространението на вируса „расте експоненциално“, заяви Харнис от територията на ДР Конго в конферентен разговор с журналисти.

Сегашната епидемия е 17-ата епидемия от ебола в Демократична република Конго и започва през май 2026 г. в провинция Итури. Тя е причинена от рядък вариант на вируса — Bundibugyo, за който към момента няма одобрена ваксина или специфично лечение. Това прави овладяването ѝ значително по-трудно в сравнение с предишните епидемии, при които са използвани ваксини и терапии, разработени основно срещу щама Zaire.

Ситуацията се усложнява от въоръжения конфликт, слабата здравна инфраструктура, недоверието към медицинските екипи и трудностите при проследяването на контактите. Значителна част от новите случаи са сред хора, които не са били идентифицирани предварително като контакти на заразени, което позволява на вируса да се разпространява незабелязано. Има и нападения срещу здравни работници, а недостигът на финансиране допълнително затруднява международната реакция.

По последни данни към 19 август са регистрирани над 5000 случая и 2378 смъртни случая, което превръща настоящата епидемия в най-тежката в историята на ДР Конго, надминавайки епидемията от 2018–2020 г. По мащаб тя вече е втората най-тежка епидемия от ебола в света, след кризата в Западна Африка през 2014–2016 г., отнела живота на над 11 000 души.