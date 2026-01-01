Транспортирането на тела на хора, починали на ебола, между различни райони в Демократична република (ДР) Конго, често с цел погребения в родните им места, създава риск от по-нататъшно разпространение на вируса, предупреди днес Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Ройтерс.

Към 14 юли в ДР Конго и съседна Уганда са регистрирани повече от 2000 случая на заразяване с ебола и 700 смъртни случая, като около две трети от тези хора са починали извън клиники или болници, съобщи МОМ.

Често смъртоносното вирусно заболяване се разпространява чрез пряк контакт с телесни течности от заразени хора или животни и причинява симптоми, които могат да включват висока температура, повръщане и вътрешни и външни кръвоизливи. Тази конкретна епидемия е причинена от щама Бундибуджо на вируса.

Вирусът на ебола остава силно заразен и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията.

"Ако не третираме надлежно труповете, ако не ангажираме местната общност [...] това означава, че ще има по-голямо разпространение в рамките на общността", заяви Андрю Мбала от базираната в Женева организация от системата на ООН.

Представители на МОМ казаха, че транспортирането на тела между окръзите в ДР Конго представлява особено предизвикателство, тъй като семействата се стремят да погребат своите близки в родните им места.

"Няма случаи на транспортиране на трупове в друга държава, но сме наблюдавали много случаи на превозване на трупове в рамките на страната“, каза Мбала.

МОМ предупреди, че тази практика поражда риск от разпространение на вируса в нови райони, ако труповете не се третират по безопасен начин.