Носителката на „Оскар“ Бренда Фрикър, която участва в „Сам вкъщи 2“ и „Моят ляв крак“, почина на 81-годишна възраст, пише Vesti.bg , позовавайки се на Daily Mail.

Сред многото роли, които Фрикър изигра, тя ще бъде запомнена най-вече като Дамата с гълъбите в емблематичния филм от 1992 г. „Сам вкъщи 2“, където си партнира с Маколи Кълкин.

В касовия хит тя играе затворена, бездомна жителка на Сентръл Парк, която се сприятелява с Кевин Макалистър.

Новината за смъртта ѝ идва година след като Бренда даде рядко интервю, в което сподели, че е „прикована към леглото“ в Дъблин след период на влошено здраве.

Бренда, която спечели наградата „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за филма „Моят ляв крак“ през 1990 г., открито разказа за здравословните си проблеми. Тя сподели, че изпитва болка всеки ден и се задъхва дори когато говори, като заяви пред вестник „Гардиън“: „Никога през живота си не съм изпитвала умора“.

Сърцераздирателно Бренда сподели: „Умирам по ужасен начин. Просто си отивам – всеки ден в болки. Сигурно ще доживея до 100 години“.

Тя разказа, че когато не може да спи, гледа риалити предаването „Истинските съпруги от Бевърли Хилс“ (The Real Housewives of Beverly Hills), и добави: „По-хубаво е от секс. По-хубаво е от това да се напиеш. Просто го обожавам“.