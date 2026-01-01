Към края на юни равнището на регистрираната безработица в страната е 5,21%. Регистрираните безработни са 147 664 души. Това съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ).

Спрямо предходния месец май се отчита увеличение от 0,03 процентни пункта, а спрямо същия месец на миналата година – 0,12 процентни пункта.

Над 6000 икономически неактивни лица са били мотивирани през юни да предприемат стъпки за включване на пазара на труда. Това е резултат от целенасочената работа на бюрата по труда и с подкрепата на ромските и младежките медиатори, посочиха от АЗ.

През месеца общо 13 705 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 12 809 безработни, а 896 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионална реализация.

Подкрепа за започване на работа са получили и 1096 души от уязвими групи, включени в програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни. От всички започнали работа по мерки за субсидирана заетост, 480 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През юни работодателите са заявили 7856 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост; търговия и ремонт на автомобили; образование; държавно управление; хотелиерство и ресторантьорство и др. Най-търсени са персонал, полагащ грижи за хора. работници по събиране на отпадъци, както и оператори на стационарни машини и съоръжения и продавачи.

Равнището на безработица в страната през май беше 5,18%.