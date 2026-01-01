Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е настанен в болница след претърпян пътен инцидент в Ню Йорк на 7 август, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Митрополитът е контактен и без опасност за живота.

Генералното консулство на България в Ню Йорк следи състоянието на Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, глава на Българската източноправославна епархия на САЩ, Канада и Австралия.

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Представител на консулството е посетил на 9 август митрополит Йосиф в лечебното заведение, в което е настанен. По информация на медицинския екип той е в стабилно състояние, контактен и без опасност за живота.

Митрополит Йосиф остава под лекарско наблюдение. Генералното консулство в Ню Йорк следи състоянието му и е в готовност да окаже при нужда необходимото съдействие.