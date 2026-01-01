Съмнителна злополука, приказни създания и огнедишащ дракон ще премерят сили за вота на зрителите в дванадесетата седмица на „Великият понеделник". За вниманието на киноманите ще се борят „Последният случай на г-н Монк" и „Шрек", а филмът, получил повече гласове на сайта на кампанията – https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник, 17 август, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

NOVA

Ейдриън Монк (Тони Шалуб) отдавна е оставил разследванията зад гърба си, но първото предложение за седмицата – „Последният случай на г-н Монк", ще го изправи пред случай, който не може да подмине. Ден преди сватбата на доведената му дъщеря Моли (Кейтлин Макгий) годеникът ѝ – разследващият журналист Грифин (Остин Скот) загива при инцидент. Полицията определя смъртта му като нещастен случай, а най-облагодетелстван е милиардерът Рик Идън (Джеймс Пюрфой), срещу когото Грифин е събирал доказателства. Моли не приема това обяснение и се обръща за помощ към Монк, който ще трябва да преодолее страховете си, за да достигне до истината. Ще открие ли пукнатината в едно на пръв поглед безупречно престъпление?

Анимацията „Шрек“ е второто предложение за седмицата, в което един зелен гигант държи на усамотението си повече от всичко. Една сутрин блатото му осъмва пълно с вълшебни създания, прокудени от лорд Фаркуад от приказния свят. За да си върне тишината, Шрек отива при него и сключват сделка: да освободи принцеса Фиона от кулата, охранявана от дракон, за да може лордът да се ожени за нея и най-сетне да се нарече крал. По пътя той се сдобива с нежелан спътник – бъбривото Магаре. Драконът обаче ще се окаже най-малката пречка, защото Фиона пази голяма тайна, която може да провали всичко.

NOVA

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот за един от двата филма на сайта на „Великият понеделник". На 17 август, точно в 21:00 ч. в ефира на KINO NOVA ще стане ясен победителят в дванадесетата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA. Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.