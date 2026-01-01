В сряда (12 август) времето ще бъде слънчево и горещо, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Издаден е жълт код за потенциално опасно време в цялата страна. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34°.

НИМХ

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.