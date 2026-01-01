Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) даде съгласие да бъде извършен разход в размер на 103 066,56 евро за наем на зала „София Ивент Център“ за провеждане на общите събрания на прокурорите и на съдиите, съобщават от Съвета на сайта си.

Пленумът на ВСС насрочи Общото събрание на прокурорите на 17 и 24 октомври 2026 г., а Общото събрание на съдиите на 31 октомври 2026 г. и 7 ноември 2026 г. В първата събота те ще се проведат в зала „София Ивент Център“, която предоставя необходимото обзавеждане, оборудване, озвучаване, система за безжично гласуване за провеждане на избори на избирателна комисия и секционни комисии и други.

Съгласно решението Общото събрание на следователите е насрочено за 14 и 21 ноември, което ще е в зала „Тех Арена“ на Техническия университет.

Във втората събота на октомври магистратите ще произведат избор на членове на ВСС, като съдиите ще гласуват в 30 избирателни секции в страната, четири от които в София, прокурорите в 29 избирателни секции, а следователите в 5 избирателни секции.

В момента процедурата по избор на нови членове на ВСС е на етап номиниране на кандидати от съответната магистратска гилдия, посочват от Висшия съдебен съвет. Срокът за подаване на предложения за изборни членове на ВСС от прокурорите е 23 август, от съдиите – 6 септември, а от следователите – 20 септември. Информация за предложените кандидатури се публикува на интернет сайта на ВСС в рубриката Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

До средата на есента би следвало да има нов Висш съдебен съвет (ВСС), каза министърът на правосъдието Николай Найденов в края на юли.