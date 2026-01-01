Министерството на земеделието и храните стартира предвиденото за 2026 г. самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Проектът е част от изпълнението на нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦОФК). Той предвижда поетапно заснемане на цялата страна в рамките на три години – до 2028 г. включително, като всяка година ще бъде обхващана приблизително една трета от територията на страната.

Съгласно изготвения от изпълнителя график и при благоприятни климатични условия заснемането за 2026 г. е предвидено да стартира през настоящата седмица. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, които осигуряват необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

В резултат на разчитането на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от провеждащите се към момента теренни проверки, ще бъдат обновени данните в СИЗП за кампания 2026 г.