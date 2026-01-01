НИМХ издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за високи максимални температури 35°–38° в 16 области от страната.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

Във вторник ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33°-34°.

НИМХ

Жълт код за опасно горещо време е обявен в 16 области. В сила е за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Сливен, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Ямбол.

НИМХ

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В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В условията на високи температури се повишава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари. Призоваваме всички да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да не изхвърлят незагасени цигари в природата, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Пазете природата и бъдете отговорни – една искра е достатъчна, за да предизвика пожар, добавят от ведомството.