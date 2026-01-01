"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 11 август - вторник във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на улично платно на адрес: с. Мрамор, ул. „Хайдутин“ - на кръстовището с ул. „Иван Вазов“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: Община Връбница, с. Мрамор, ул. „Хайдутин“ от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Иван Вазов“ и ул. „Иван Вазов“ от ул. „Явор“ до ул. „Хайдутин“
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: с. Мрамор - ул. „Хайдутин“ на кръстовището с ул. „Иван Вазов“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.