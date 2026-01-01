"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 11 август - вторник във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на улично платно на адрес: с. Мрамор, ул. „Хайдутин“ - на кръстовището с ул. „Иван Вазов“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: Община Връбница, с. Мрамор, ул. „Хайдутин“ от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Иван Вазов“ и ул. „Иван Вазов“ от ул. „Явор“ до ул. „Хайдутин“

Хартиената фактура на „Софийска вода“ отива в миналото

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: с. Мрамор - ул. „Хайдутин“ на кръстовището с ул. „Иван Вазов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.