Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиерът Румен Радев с представителите на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се проведе по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително довела до смъртта на мъж в Пловдив, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Засилване на ролята на държавните институции и обединението на техните усилия в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бяха във фокуса на срещата. Непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред бяха идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото.

На министър-председателя беше докладвана етапната готовност в подготвяното изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Законът е обнародван през 1958 г. и е променен последно през 2019 г., като институциите отчетоха, че той не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Отчетени бяха редица ангажирани с превенцията на детската престъпност по закон, но неработещи обществени системи, чиято дейност и функции следва да бъдат коригирани в измененията на закона.

В края на 2026 г. приключва действието на приетата преди три години Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Премиерът Радев призова обхватът й да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за 2027-2030 г., с предвижданите законодатели промени.

Засилването от страна на Министерство на вътрешните работи на мониторинга за незаконно съдържание с или призоваващо към насилие в интернет, както и работата за прекратяване на разпространението му, е сред мерките, които следва да бъдат приложени веднага, стана ясно по време на дискусията.

Ще бъдат продължени действията за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и ще се увеличат наказанията за разпространението им в училищата, като институциите ще засилят и координацията помежду си за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване.

Ресорните институции ще предложат също нови и по-ангажиращи за младите хора политики за извънкласни дейности, като същевременно бъдат насърчени условията за включването на младежите в спортни дейности, занимания по изкуства и други.

Припомняме, че на 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в града на 4 август. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама са от Стара Загора и с. Строево.

Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по хулигански и сексуални подбуди, по особено мъчителен начин за жертвата. Побоят е продължил повече от час.