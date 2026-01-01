Започва почистване на незаконно сметище на общински терен в местността Корията в район "Люлин" в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. От началото на 2025 г. до момента в Общината са постъпили над 30 сигнала от граждани за местността.

Общинският поземлен имот е с площ от 1132 кв. м, чисти се част от общинския път в близост, обясниха от Столична община.

Чистенето само по себе си не е достатъчно и нито Общината, нито софиянци могат да си позволят непрекъснато да се почистват едни и същи терени, които след няколко седмици пак биват замърсявани, каза заместник-кметът на София по "Околна среда" инж. Николай Неделков във връзка със сметището, цитиран в съобщението. Залагаме на засиления контрол и както направихме на терена при езерата в Долни Богров, така и тук ще бъдат монтирани камери, за да се "прекрати това своеволие", допълни Неделков.

От Общината припомниха, че през 2021 г. 60 жители са почистили същия терен доброволно, събирайки шест камиона с отпадъци, но той отново се е превърнал в сметище.

За първата половина на 2026 г. Столичният инспекторат е извършил 2058 проверки, наложил е 989 глоби с фиш и е съставил 350 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, съобщиха също от Столичната община. Това представлява ръст от близо 70% спрямо същия период на предходната година.

Акцията е част от последователните усилия на администрацията в борбата с нерегламентираното изхвърляне, като от Столичната община напомнят, че през 2024 г. е създаден мащабен Регистър на имотите, идентифицирани като незаконни сметища, в който са били включени 240 локации. В момента техният брой надхвърля 300 рискови точки, които се следят системно, а десетки от тях вече са почистени.

На 11 юни т.г. Столичният общински съвет прие с пълно мнозинство доклада за закупуване на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект на стойност от 250 000 евро. Системите позволяват 24-часово наблюдение, идентификация на превозни средства и автоматично разпознаване на нарушенията чрез изкуствен интелект. И за инспекторите са въведени боди камери, които документират всяка проверка на терен.