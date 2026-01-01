„Мисия Варна“ е специално издание в три поредни епизода на оригиналния формат „SOS Разтребители“, дебютирал в праймтайма на NOVA през лятото. В кратката поредица колоритният отряд за бързо почистване на Даниел Бачорски се сблъсква с няколко предизвикателни обекта на морския бряг, всеки от които с впечатляваща история. Специалното издание е прелюдия към новия сезон, който започва в края на октомври.

В четвъртък от 20:00 ч. екипът на „SOS Разтребители“ се заема с отговорната и нелека задача да разчисти до основи изоставена химическа лаборатория във Варна по покана на капитан Добрев, управител на Българския морски квалификационен център, националната база, в която се обучават специалистите по воден транспорт. Колбите, епруветките и оборудването няма да се окажат такова голямо предизвикателство, колкото премахването на бетонните мивки от времето на социализма, и неочакваната авария, която води до сигнал за тревога.

За Разтребителите започва изненадващ неповторим морски тиймбилдинг в петък от 20:00 ч. - ще преминат обучения за оцеляване в спасителна лодка, спасяване и първа помощ на вода, спускане от височини, гасене на пожари. Накрая ще се качат на корабен симулатор, с който ще опитат да навигират голям товарен кораб в пристанището на Сидни, преди да се отправят към следващия си обект – първият ориенталски ресторант в Златни пясъци. Случайна среща между собственика и Даниел отвежда екипа в потъналото в шума, хаос и забвение култово заведение от деветдесетте години на миналия век, за да върнат част от стария му блясък. Но защо този романтичен обект рискува да предизвика бунт в екипа?

Последната най-вълнуваща спирка от „Мисия Варна“ е корабът „Атанас Димитров“, с чиято история зрителите ще се запознаят в събота от 20:00 ч. Плавателният съд, обслужвал лично Тодор Живков и социалистическия министерски съвет, трябва да бъде изкорубен, изчистен и оставен „на метал“, за да бъде потопен и да продължи живота си като първия изкуствен риф на Северното Черноморие. Докато изнесат мебелите и изкъртят ламперията, Разтребителите разкриват тайните на кораба, сред които ВИП салонът и червените стаи за развлечения. Но когато ситуацията става сериозна и се налага да се включат още доброволци, случайно или не, някой ще падне зад борда.

Потопете се в одисеята на специалното морско издание на “SOS Разтребители“, наситено с хумор, емоции, екшън и епични почиствания на 1, 2 и 3 октомври. Очаквайте новия сезон на предаването скоро по NOVA.