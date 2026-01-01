Окръжният съд в Кюстендил признава двамата подсъдими по делото за катастрофата с коне край Кюстендил, при която загина 18-годишно момиче и за нанасяне на средна телесна повреда на още еидн човек, съобщиха.

Тежкият инцидент стана на 28 декември 2024 г. на първокласен път I- 6 - в посока на движение от Кюстендил към село Ябълково, съобщиха от съда.

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Съдът им налага наказания от по 3 години „лишаване от свобода“, изпълнението на които се отлага за 5-годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки.

Съдът указва на подсъдимите, че ако не изпълняват без основателна причина някоя от определените им пробационни мерки, може, по предложение на пробационния съвет, да я замени с друга или да постанови да изтърпят изцяло или отчасти отложеното им наказание лишаване от свобода.

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Водачката на лекия автомобил се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 години. На подсъдимия се налага „глоба“ от 5000 лв., с равностойност на 2 556.46 евро.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок.