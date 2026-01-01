Пожар избухна в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско, съобщиха от полицията в крайморския град. Със заповедта на кмета Пеньо Ненов се въвежда в действие Планът за защита при бедствия и аварии заради пожара, при който има един загинал.

На мястото на инцидента са пет противопожарни автомобила. Към момента няма данни за пострадали, допълват от полицията. На официалната страница във Фейсбук на Общината съобщават, че пожар е възникнал в стопански двор в града, който е с висока степен на опасност.

От Общината призовават гражданите, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара. Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи, допълват от Общината.

Заради възникналия пожар в склад за изолационни материали Община Бяла обяви бедствено положение. Това се посочва на страницата на Общината в социалните медии. Бедственото положение важи за град Бяла и село Горица.

Със заповедта на кмета Пеньо Ненов се въвежда в действие Планът за защита при бедствия и аварии и се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието. Активирано е доброволното формирование в общината и се осигуряват нужните медицински екипи, които при необходимост ще оказват помощ.

От администрацията призовават гражданите да не се доближават до района на бедствието и да не пречат на противопожарните, спасителните и медицинските екипи. От кметството апелират хората да следят официалните канали на Общината за актуална информация за развитието на ситуацията.

От полицията съобщиха, че при пожара има един загинал. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му.

Припомняме, че в средата на септември по време на Седмицата на пожарната безопасност от Регионалната дирекция отчетоха, че през настоящата година около 90 на сто от произшествията в региона се дължат на човешка небрежност.