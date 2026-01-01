Държавните музеи, археологически обекти и паметници в Гърция ще бъдат с безплатен вход за посетители на 26 и 27 септември. Това предоставя възможност на пътуващите и местните семейства да спестят от разходи за културни посещения като част от инициативата „Европейски дни на наследството“.

Мярката е по повод Европейските дни на наследството, които се отбелязват в страната между 25 и 27 септември. Според гръцката държавна телевизия ЕРТ всички обекти, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъдат достъпни безплатно за гражданите.

Тазгодишната общоевропейска тема на събитието е „Наследство в риск: Възраждане, устойчивост, преосмисляне“. Основната цел е да се повиши чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени.

Гръцкото Министерство на културата участва активно в инициативата за 30-та поредна година. Дните на наследството се провеждат традиционно всеки септември, като включват различни събития и отваряне на паметници и музеи за широката общественост.