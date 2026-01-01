Пожар избухна край складова база в бургаския квартал „Акациите“. Сигналът е подаден малко след 12:30 часа, а на място са изпратени два противопожарни екипа.

Пожар избухна в склад за пластмаса край Стара Загора

Огънят е обхванал стар хладилен фургон и отпадъци в района. В складовата база се съхраняват оборудване и хладилни витрини на частна компания от хранителния сектор.

Пожар изухна в асфалтова база в Русе (СНИМКИ)

Към момента пожарът е напълно потушен, а причините за възникването му тепърва ще се изясняват.