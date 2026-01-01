Дълг за близо 1,3 милиона евро, запорирани сметки и автомобил - това се оказва реалността за 31-годишния Делян Жечев. По документи той е съдружник и управител на румънски холдинг, който натрупал задължения за милиони. Самият Жечев обаче твърди, че никога не е бил в Румъния, не е чувал за компанията и не е упълномощавал никого да го представлява. Как личните му данни и тези на още една българка се оказват в румънски фирми, които дължат милиони? И как изгубена преди години лична карта води до запори и съдебно решение срещу него? В рубриката „По следите“ Вероника Димитрова разказва историята на двамата българи, които твърдят, че са станали жертва на злоупотреба с личните им данни.

"Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано", разказва Делян Жечев за момента, в който разбира, че сметките му са запорирани. След справка първо с клиентското обслужване на банката му казали, че има запор заради големи задължения в Румъния.

"Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо", казва още Жечев.

"Научих шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25% дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос", разказва друга потърпевша.

В края на юли тя и Делян Жечев - и двамата от София, разбират, че в продължение на години по документи са оглавявали румънски холдинг. Дружеството е със седалище в град Тимишоара и има дългове за милиони. Делян е осъден да плати близо 1 280 000 евро от тях, а неговата съдружничка се води съдлъжник. Двамата твърдят, че личните им данни са откраднати, не са чували името на фирмата и не са упълномощавали никого да ги представлява.

"Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили нещо като управител", твърди Делян, който по същото време бил студент. "Точно завършвах първата си година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон. След справка с НАП разбрах, че имам запор на сметката, в която са спестяванията ми. Наложен е запор и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество", допълва той.

Другата потърпевша твърди, че никога не е чувала името на въпросния холдинг, нито е участвала в каквато и да е фирма. Била е в Букурещ на еднодневна екскурзия преди години. А Делян е категоричен, че "кракът му не е стъпвал в Румъния" и дори транзитно не е преминавал през северната ни съседка.

Въпреки че по думите им никога не са чували името на холдинга и не са упълномощавали никого да ги представлява, личните им данни са използвани при вписването им в дружеството. Оказва се, че имената им фигурират като съдружници и управители и в други румънски фирми.

"За съжаление, това са моите лични данни. Въобще не знам по какъв начин е взета тази информация. Направо съм в шок. Как е възможно да се откраднат личните ми данни и да се създаде холдинг? Направо не знам какво да кажа", заяви потърпевшата.

"Все още не знам в колко още други фирми участвам. Направили са запитване и се чака отговор", допълва Делян.

Как имената на двамата българи се озовават в румънски холдинг с дългове за милиони и в още други фирми със задължения?

За Делян всичко започва през лятото на 2013 г., когато забравя портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. "Излязох от колата, затворих вратата, проверих си джобовете, както правя винаги, и осъзнах, че портфейлът ми не е у мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го настигна. На другия ден се свързах с шофьора. Той каза, че преровил колата, но нищо не е намерил", разказва Делян.

В портфейла е и личната му карта. Още на следващия ден съобщава в полицията и от 8 август 2013 г. тя е обявена за невалидна. Това потвърждават и от МВР. "След като си изгубих личната карта, баща ми каза, че е хубаво да проверим в Търговския регистър дали не е сложено нещо на мое име. Проверявахме една-две седмици и нямаше нищо", спомня си мъжът.

Две години по-късно обаче - през 2015 г., от документите става ясно, че с вече невалидната лична карта Делян е вписан като притежател на 75% от дружествените дялове на румънския холдинг „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“. Останалите 25% са записани на другата българка. От четири години тя живее със семейството си в Лондон, където със съпруга си работят в пералня.

"Холдингът се състои от седем подфирми с различни дейности - ресторанти, автомивки. Видях, че цитираната лична карта е тази, която обявих за изгубена през 2013 г.", твърди Жечев.

На въпрос има ли някакво предположение откъде може да са изтекли личните ѝ данни, другата потърпевша отговори: "Единственото, за което се сещам, е, че във времето ми се е налагало да тегля бързи кредити, които впоследствие не съм успявала да обслужвам. Най-вероятно по някакъв начин оттам са изтекли данни. Но дали е така - не знам".

"Документът ми за самоличност е обявен за невалиден само в България", заяви Делян в отговор на въпрос как личната му карта е използвана в Румъния.

От МВР обаче отговарят друго. Още на 8 август 2013 г., когато личната карта на Делян е обявена за невалидна, сигналът за нея автоматично е разпространен в Шенгенската информационна система. Информацията е била видима за всички държави членки на Шенген, включително и за Румъния, през следващите близо 12 години - до 12 юни 2025 г. От вътрешното министерство уточняват, че през цялото това време не са получавали нито едно запитване от Румъния за документа или за Делян.

"Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя попада в ръцете на тези румънци и те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен", посочва мъжът. И подчертава, че е в такава позиция, че подозира всекиго - включително шофьора, в чието такси губи портфейла си.

Шест години след вписването на Делян в румънския холдинг идва и съдебното решение, което преобръща живота му. През 2021 г. Окръжният съд в Тимишоара постановява той да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството от близо 1 милион и 280 хиляди евро. Румънските данъчни власти търсят съдействие от Националната агенция за приходите. Следва запор на банковата сметка на Делян, както и на автомобила му.

"Разбирам, че съм главно задължено лице и съм осъден за връщане на тази сума. Въпросното дружество от 2015 г. до 2019 г. натрупва огромни задължения в размер на около 1 280 000 евро. В постановлението от НАП пише, че това са задължения за данъци. В съдебното решение има описани стотици тегления от банки, банкомати, гишета, от различни хора. Сумите са доста големи - милиони леи и хиляди евро", разказва Делян.

Въпреки че е осъден да плати огромното задължение, Делян твърди, че никога не е получавал призовка за дело и не е имало как да се защити. Същото твърди и другата българка, която по документи е негов съдружник и съдлъжник.

"Абсолютно никаква информация не съм получавал - нито писма, нито известия, нито имейли. Нищичко! Има изпращани писма, но те са били върнати обратно към румънската държава поради непълен адрес. Също така името ми на тях е объркано. Аз се казвам Делян, а там пише Деян", твърди той.

"Никога не съм получавала никакви призовки. Дори не знам как се нарича това, че фигурирам някъде и за нещо да ме викат", посочва и другата потърпевша.

Делян не знае и как са подписвани документи от негово име. "Може би някой друг се е представял за мен. Всички документи са заверявани при нотариус", изтъква Делян.

От румънския адвокат на Делян - Богдан Арсулеску, NOVA разбра, че в материалите по делото не е открито пълномощно, издадено от него, а през 2021 г. съдът е постановил решението си в негово отсъствие, без той да бъде представляван от адвокат. Защитата настоява за отмяна на решението и ново разглеждане на делото. А за предполагаемата злоупотреба с неговата самоличност вече е подаден сигнал за наказателно разследване.

За да разбере кой е действал от негово име и как се е оказал длъжник за милиони, Делян подава жалби до Софийската градска и Европейската прокуратура. "С разпореждане на наблюдаващия прокурор на ГДНП е възложена проверка по тази преписка. В рамките на проверката по Закона за съдебната власт трябва да бъдат проверени данните, които е изложило лицето. В това число - кога е загубена личната карта, при какви обстоятелства, кога е заявено. Има двумесечен срок за изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор, ще бъде преценено извършено ли е престъпление, каква е неговата правна квалификация, има ли достатъчно данни за такова и коя е компетентната прокуратура", обясни говорителят на СГП Николай Николаев.

За да установят кой е действал от името на Делян и въз основа на какви документи е вписан в холдинга, българските разследващи ще търсят съдействие и от румънските власти. "Указано е да се изиска съдействие от румънските компетентни власти посредством Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, като да се установи какви документи на лицето са използвани, кога, къде, съответно какви договори са сключвани, в какви дружества има участия. Разчитаме на румънските власти, за да може да изясним случая", заяви Николаев.

NOVA изпрати запитване до Националната агенция за приходите. Оттам отговарят, че са наложили запорите въз основа на искане от румънските власти, след като са установили пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Делян. Агенцията обаче не разполага с информация, че личната му карта е била обявена за невалидна още през 2013 г. Допълват и че са уведомили Румъния за жалбата му, но не са получили обратен отговор, поради което принудителното изпълнение не е спряно.

"Имам удостоверения, които показват кога точно съм обявил моята лична карта за невалидна. Може да се изкарат регистри, че кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито че съм минавал през Румъния. Защото през 2015 г. все още нямаше и Шенген. Също така може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва", заяви Делян.

Съдружничката по документи на Делян се опитва да разбере има ли задължения и в колко фирми участва като управител. "Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам. Едва ли не - как да си изчистя моите данни от даденото дружество, холдинг ли е. Не съм наясно какви последствия може да има. Не знам какво да кажа", посочва потърпевшата жена.

От румънската прокуратура отказаха да предоставят информация по същество с аргумента, че разследванията не са публични.

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