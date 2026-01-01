Бивша католическа монахиня беше осъдена на 20 години затвор в Аржентина по нашумял скандал със сексуални злоупотреби в интернат за деца с увреден слух, предаде АФП.

Кумико Косака, японска гражданка, която сега е на 51 години, беше призната за виновна при втория си процес за утежнено сексуално насилие и за прикриване на свещеници, които са злоупотребявали с деца на възраст между 4 и 17 години.

Случаят „Проволо“, наречен на института „Антонио Проволо“ в Мендоса, където десетки деца са били подлагани на тежки злоупотреби в продължение на десетилетия, разтърси Аржентина, когато излезе наяве преди около десет години.

При първия процес през 2019 г. двама свещеници, градинар и бивш хорист получиха присъди между 10 и 45 години затвор.

Разкритията от това производство доведоха до втори процес през 2023 г. срещу група монахини и служителки, обвинени в съучастие и прикриване на злоупотребите.

Всичките девет обвиняеми, включително Косака, която беше обвинена и в утежнено сексуално насилие, бяха оправдани.

През август обаче Върховният съд на провинция Мендоса отмени оправдателната ѝ присъда, което доведе до нов процес.

След осъждането на Косака Ариел Лисарага, баща на една от жертвите, заяви, че е удовлетворен, че е „успял да получи справедливостта, която търсехме за дъщеря ми и за всички останали жертви по случая „Проволо““.

Косака напусна ордена, който управляваше института, след появата на първите сигнали за злоупотреби. Обвиненията доведоха до закриването на заведението.

Тя остава на свобода до приключването на съдебните обжалвания по случая, но няма право да напуска провинция Мендоса.